Sonic Automotive Aktie
WKN: 910513 / ISIN: US83545G1022
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16.06.2026 14:27:01
Sonic Automotive President Sells 50,000 Shares
Sonic Automotive (NYSE:SAH), a major U.S. auto retailer, reported a notable insider sale amid ongoing shifts in executive shareholdings.On June 9 and June 10, Jeff Dyke, President of Sonic Automotive, reported the direct sale of 50,000 shares of Common Stock in multiple open-market transactions, as disclosed in this SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($85.19); post-transaction value based on June 10 market close.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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