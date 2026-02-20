|
Sonic Automotive verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Sonic Automotive stellte am 18.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,36 USD, nach 1,66 USD im Vorjahresvergleich.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,63 Prozent zurück. Hier wurden 3,87 Milliarden USD gegenüber 3,90 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum generiert.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 3,42 USD präsentiert. Im Vorjahr hatte Sonic Automotive ein EPS von 6,17 USD je Aktie vermeldet.
Das vergangene Geschäftsjahr hat Sonic Automotive mit einem Umsatz von insgesamt 15,15 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 14,22 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 6,53 Prozent gesteigert.
