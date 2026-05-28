SonicStrategy: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

SonicStrategy hat am 26.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

SonicStrategy vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,03 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,010 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat SonicStrategy 0,2 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 72,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 0,6 Millionen CAD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at