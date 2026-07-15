Dell Technologies Aktie
WKN DE: A2N6WP / ISIN: US24703L2025
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15.07.2026 12:08:00
SonicWall SMA1000: Angriffe auf teils kritische Zero-Day-Lücken
SonicWall warnt vor Angriffen auf teils höchst kritische Zero-Day-Lücken in SMA1000-Appliances. SonicWall bietet einen Hotfix und IOCs.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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