Shanda Interactive Entertainment Aktie
WKN DE: A0CAS4 / ISIN: US81941Q2030
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11.05.2026 13:39:43
Sonida Senior Living, Inc Q1 Loss Widens
(RTTNews) - Sonida Senior Living, Inc (SNDA) announced Loss for its first quarter of -$61.390 million
The company's bottom line came in at -$61.390 million, or -$2.39 per share. This compares with -$13.938 million, or -$0.77 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 33.4% to $122.632 million from $91.923 million last year.
Sonida Senior Living, Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$61.390 Mln. vs. -$13.938 Mln. last year. -EPS: -$2.39 vs. -$0.77 last year. -Revenue: $122.632 Mln vs. $91.923 Mln last year.
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