Shanda Interactive Entertainment Aktie
WKN DE: A0CAS4 / ISIN: US81941Q2030
|
05.11.2026 13:42:57
Sonida Senior Living, Inc Q3 Sales Increase
(RTTNews) - Sonida Senior Living, Inc (SNDA) announced Loss for third quarter of -$34.30 million
The company's bottom line totaled -$34.30 million, or -$0.72 per share. This compares with -$26.91 million, or -$1.56 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 114.4% to $210.19 million from $98.04 million last year.
Sonida Senior Living, Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$34.30 Mln. vs. -$26.91 Mln. last year. -EPS: -$0.72 vs. -$1.56 last year. -Revenue: $210.19 Mln vs. $98.04 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Shanda Interactive Entertainment Ltd. (Spons. ADRs)
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Shanda Interactive Entertainment Ltd. (Spons. ADRs)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise sinken weiter: ATX mit deutlicheren Gewinnen -- DAX markiert neues Allzeithoch -- Wall Street gespalten erwartet -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt geht es aufwärts. Beim DAX sind Gewinne zu sehen. An der Wall Street dürfte es in unterschiedliche Richtungen gehen. Die Börsen in Asien zeigten sich uneinheitlich.