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25.11.2026 06:31:29
Sonim Technologies: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Sonim Technologies hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 23.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Sonim Technologies hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,71 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -86,940 USD je Aktie gewesen.
Redaktion finanzen.at
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