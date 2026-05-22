Sonim Technologies: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Sonim Technologies äußerte sich am 20.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 5,01 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,44 USD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at