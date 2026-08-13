Sonmez Filament Sentetik Iplik Ve Elyaf Sanayi: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Sonmez Filament Sentetik Iplik Ve Elyaf Sanayi hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Sonmez Filament Sentetik Iplik Ve Elyaf Sanayi hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,08 TRY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,200 TRY je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 14,4 Millionen TRY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13,7 Millionen TRY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at