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13.08.2026 06:31:29
Sonmez Pamuklu Sanayii legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Sonmez Pamuklu Sanayii veröffentlichte am 10.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,18 Prozent auf 219,2 Millionen TRY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 204,5 Millionen TRY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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