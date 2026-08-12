SIE Aktie
WKN DE: A41ADM / ISIN: JP3161620004
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12.08.2026 16:32:00
Sonnenfinsternis - Brille: Wie Sie jetzt noch schnell ein Exemplar bekommen (eigentlich gar nicht)
Kurz vor Beginn der Sonnenfinsternis steigen die Preise für sogenannte SoFi-Brillen in astronomische Höhen, ein Optiker berichtet von verzweifelten Anrufern. Wo Sie jetzt noch eine Brille bekommen – und was Sie dafür hinblättern müssen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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