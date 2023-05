Sonntagstrend: Grüne weiterhin auf niedrigem Niveau

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Grünen verharren nach der Kontroverse um Staatssekretär Patrick Graichen in den Umfragen auf niedrigem Niveau. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Insa wöchentlich für die Bild am Sonntag erhebt, kommen die Grünen wie in der Vorwoche auf 14 Prozent. Die SPD verliert einen Punkt und kommt auf 20 Prozent, die FDP gewinnt einen Punkt hinzu und kommt auf 9 Prozent. Stärkste Kraft bleibt die Union mit 28 Prozent (+/-0). Die AfD bleibt stabil bei 16 Prozent, die Linke verliert einen Punkt und würde mit 4 Prozent die 5-Prozent-Hürde verfehlen. Die sonstigen Parteien könnten 9 Prozent der Stimmen auf sich vereinen (+1).

May 07, 2023 02:16 ET (06:16 GMT)