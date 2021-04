Sonntagstrend: Grüne ziehen nach Baerbock-Nominierung an Union vorbei

BERLIN (Dow Jones)--Die Nominierung von Annalena Baerbock zur Kanzlerkandidatin hat die Grünen einer Umfrage zufolge in der Wählergunst beflügelt. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Kantar wöchentlich für die Bild am Sonntag erhebt, legen die Grünen sechs Prozentpunkte zu und kommen in dieser Woche auf 28 Prozent - der höchste Grünen-Wert in der Geschichte des Sonntagstrends. Die Union hingegen verliert nach der Nominierung ihres Kanzlerkandidaten Armin Laschet zwei Punkte und landet mit 27 Prozent nur noch auf Platz zwei.

Auch die SPD verliert zwei Punkte und landet bei 13 Prozent - dem schlechtesten Wert seit August 2019. Linkspartei (7 Prozent) und AfD (10 Prozent) verlieren jeweils einen Punkt, die FDP bleibt stabil bei 9 Prozent. Die sonstigen Parteien würden 6 Prozent wählen.

Für die Umfrage fragte Kantar 1.225 Menschen vom 15. bis zum 21. April, welche Partei sie wählen würden, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahlen wären. Die Grünen hatten Baerbock am 19. April zur Kanzlerkandidatin gekürt.

Das Meinungsforschungsinstitut INSA befragte im Auftrag von Bild am Sonntag am Freitag 1.000 Menschen, wen sie wählen würden, wenn sie den nächsten Bundeskanzler oder die nächste Bundeskanzlerin direkt wählen könnten. Demzufolge würden 30 Prozent der Befragten Baerbock direkt wählen, SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz käme auf 20 Prozent und Laschet auf 18 Prozent.

Kontakt zu den Autoren: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/uxd

(END) Dow Jones Newswires

April 25, 2021 08:03 ET (12:03 GMT)