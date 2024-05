Sonntagstrend: SPD gewinnt, Grüne verlieren

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Sozialdemokraten können in der Wählergunst leicht zulegen und liegen zum ersten Mal seit August 2023 nur noch einen Prozentpunkt hinter der AfD. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Insa wöchentlich für die Bild am Sonntag erhebt, kommt die Kanzlerpartei in dieser Woche auf 16 Prozent, das ist ein Prozentpunkt mehr als in der Vorwoche.

Die AfD kommt wie in der Vorwoche auf 17 Prozent. Leichte Verluste müssen die Grünen hinnehmen, die in dieser Woche auf 12 Prozent (-1) kommen. Stärkste Kraft bleibt die Union mit unveränderten 30 Prozent. Die FDP kommt wie in der Vorwoche auf 5 Prozent. Die Linke verliert einen Punkt und kommt auf 3 Prozent, das Bündnis Sahra Wagenknecht könnte erneut mit 7 Prozent der Stimmen rechnen. Die sonstigen Parteien könnten 10 Prozent der Stimmen auf sich vereinen.

