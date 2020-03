'Sonntagstrend': Union sackt auf tiefsten Stand seit Oktober 2018

BERLIN (dpa-AFX) - Die Union büßt im "Sonntagstrend" des Meinungsforschungsinstituts Kantar für die "Bild am Sonntag" an Zustimmung ein. CDU und CSU kommen in der Umfrage nur noch auf 24 Prozent - ein Minus von einem Prozentpunkt im Vergleich zur Vorwoche. Dies ist demnach der schlechteste Wert seit dem 27. Oktober 2018 - zwei Tage bevor Angela Merkel ihren Rückzug von der CDU-Spitze bekanntgab. Knapp hinter der Union liegen die Grünen mit unverändert 22 Prozent. Die SPD legt einen Punkt auf 17 Prozent zu, die AfD verharrt bei 14 Prozent. Dahinter folgen die Linken mit 9 Prozent (minus 1) und die FDP mit 7 Prozent (plus 1)./seb/DP/zb