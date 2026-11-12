Sono Group: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Sono Group hat sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,01 USD. Im Vorjahresviertel hatte Sono Group -1,110 USD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at