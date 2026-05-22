Sono Group präsentierte Quartalsergebnisse

Sono Group präsentierte in der am 19.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 1,38 USD gegenüber 6,41 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Redaktion finanzen.at