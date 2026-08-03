Sono Motors Aktie
WKN DE: A3C7QW / ISIN: NL0015000N74
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03.08.2026 12:11:00
Sono Motors eröffnet Insolvenzverfahren - IP-Portfolio zum Verkauf
Sono Motors hat den Betrieb eingestellt und ist erneut insolvent. Das B2B-Solargeschäft samt geistigem Eigentum steht nun zum Verkauf.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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