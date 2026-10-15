Sono Tek stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Sono Tek lud am 14.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurden 0,02 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sono Tek 0,030 USD je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5,2 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 5,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at