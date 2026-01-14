Sono Tek stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Sono Tek hat am 13.01.2026 das Zahlenwerk zum am 30.11.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,02 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 5,0 Millionen USD, gegenüber 5,2 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,66 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at