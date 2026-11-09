Sonoco Products Aktie
WKN: 861171 / ISIN: US8354951027
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09.11.2026 15:12:11
Sonoco CEO Howard Coker To Retire, Ernest Haynes Named Successor
(RTTNews) - Packaging company Sonoco Products Co. (SON) announced the retirement of Chief Executive Officer Howard Coker on Monday and named Ernest Haynes as its next CEO, effective January 1, 2027.
The company said Coker will retire on December 31, 2026, following a 41-year career with Sonoco, including nearly six years as chief executive officer.
Haynes currently serves as president of Sonoco's Global Consumer Packaging business and has held a series of leadership positions across the company's consumer and industrial segments since joining Sonoco in 1997.
Sonoco said Coker will remain in his current role through the end of 2026 to support an orderly leadership transition.
Shares of Sonoco fell 1.45% to $49.70 in premarket trading after ending Friday's session down 1.83%.
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