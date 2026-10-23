Sonoco Products stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Sonoco Products lud am 21.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4,23 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,04 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,13 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at