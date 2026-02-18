|
18.02.2026 06:31:28
Sonoco Products vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Sonoco Products ließ sich am 16.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Sonoco Products die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 3,33 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,570 USD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 29,56 Prozent auf 1,77 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,36 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 10,07 USD eingefahren. Im Vorjahr waren 1,65 USD je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 41,69 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7,52 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 5,31 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
