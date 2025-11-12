SONOCOM gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

SONOCOM hat am 10.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 21,52 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SONOCOM noch ein Gewinn pro Aktie von 12,94 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 643,5 Millionen JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 567,4 Millionen JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at