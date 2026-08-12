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12.08.2026 06:31:29
SONOCOM mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
SONOCOM hat am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 22,82 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 16,32 JPY je Aktie vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SONOCOM in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,60 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 686,1 Millionen JPY im Vergleich zu 643,6 Millionen JPY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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