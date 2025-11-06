Sonoma Pharmaceuticals: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Sonoma Pharmaceuticals hat am 04.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Sonoma Pharmaceuticals vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,32 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,590 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz wurden 5,6 Millionen USD gegenüber 3,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at