06.11.2025 06:31:29
Sonoma Pharmaceuticals: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Sonoma Pharmaceuticals hat am 04.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.
Sonoma Pharmaceuticals vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,32 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,590 USD je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz wurden 5,6 Millionen USD gegenüber 3,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
