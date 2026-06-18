Sonoma Pharmaceuticals informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Sonoma Pharmaceuticals hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 16.06.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,33 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sonoma Pharmaceuticals -0,480 USD je Aktie generiert.

Sonoma Pharmaceuticals hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,6 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 48,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -1,890 USD. Im Vorjahr waren -2,790 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 19,53 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 14,29 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at