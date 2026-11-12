Sonoma Pharmaceuticals stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Sonoma Pharmaceuticals hat am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sonoma Pharmaceuticals -0,320 USD je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sonoma Pharmaceuticals im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 28,04 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 5,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at