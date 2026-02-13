Sonoma Pharmaceuticals vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Sonoma Pharmaceuticals stellte am 10.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,48 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sonoma Pharmaceuticals -0,630 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 22,19 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,4 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 3,6 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at