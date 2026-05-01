Sonoran desert Copper gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Sonoran desert Copper äußerte sich am 28.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,02 CAD gegenüber -0,030 CAD im Vorjahresquartal verkündet.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,040 CAD gegenüber -0,070 CAD im Vorjahr verkündet.

Redaktion finanzen.at