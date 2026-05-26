Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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26.05.2026 10:11:00
Sonos-Anwendung für Apple-Geräte: Einmal weg, dann wieder da
Über einen kurzen Zeitraum Ende letzter Woche war die Sonos-App für iPhone und Mac nicht mehr verfügbar. Es ist immer noch unklar, woran das lag.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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