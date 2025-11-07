Sonos mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Sonos hat am 05.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,31 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sonos -0,440 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz wurden 287,9 Millionen USD gegenüber 255,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,510 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Sonos ein EPS von -0,310 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Sonos im vergangenen Geschäftsjahr 1,44 Milliarden USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sonos 1,52 Milliarden USD umsetzen können.

