Sonos: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Sonos stellte am 04.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,24 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Sonos ein EPS von -0,580 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 281,5 Millionen USD – ein Plus von 8,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sonos 259,8 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at