Sonos: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Sonos lud am 10.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,04 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,310 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 344,4 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 19,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 287,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,730 USD eingefahren. Im Vorjahr waren -0,510 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,18 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,44 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 1,55 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at