Sonos: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Sonos präsentierte in der am 29.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,25 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -0,030 USD je Aktie in den Büchern standen.

Sonos hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 375,3 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 344,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at