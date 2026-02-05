Sonos zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Sonos hat am 03.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,75 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,400 USD je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,94 Prozent auf 545,7 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 550,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at