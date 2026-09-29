Sonova Aktie
WKN: 893484 / ISIN: CH0012549785
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29.09.2026 16:23:03
Sonova als innovativstes Schweizer Grossunternehmen ausgezeichnet
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Sonova Holding AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Medienmitteilung
Stäfa (Schweiz), 29. September 2026 – Sonova belegt den ersten Platz unter den Top 100 Grossunternehmen im aktuellen Ranking «Top innovative Unternehmen der Schweiz», das von den Wirtschaftsmagazinen BILANZ und PME in Zusammenarbeit mit dem Markt- und Meinungsforschungsunternehmen Statista erstellt wurde.
Das Ranking würdigt Innovationen in den Bereichen Produkte, Prozesse und Unternehmenskultur. Besonders hervorgehoben werden Sonovas KI-gestützte Hörtechnologie, die Sprache in Echtzeit aus Hintergrundgeräuschen extrahieren kann, sowie EON, das jüngste Hörgeräteportfolio von Phonak, dessen Geräte nun noch leichter, kleiner und energieeffizienter sind.
«Wir sind stolz auf diese unabhängige Anerkennung der Innovationskraft von Sonova», sagt Eric Bernard, Chief Executive Officer von Sonova. «Innovation ist eine zentrale Säule unserer Strategie. Mit unserem Ansatz ‹Innovate for Adoption› übersetzen wir fortschrittliche Technologien in Hörlösungen, die Menschen gerne tragen und die den Zugang zur Hörversorgung sowie deren Integration in den Alltag erleichtern. Indem wir unsere audiologische Expertise mit proprietärer Chip- und Softwareentwicklung sowie KI-basierten Lösungen verbinden, helfen wir Menschen mit Hörverlust, besser zu hören – auch in anspruchsvollen Hörsituationen.»
«Indem wir Nutzerinnen und Nutzern sowie Hörakustikerinnen und Hörakustikern genau zuhören, können wir unsere Fähigkeiten gezielt auf das ausrichten, was Akzeptanz und langfristige Zufriedenheit tatsächlich fördert: stärker personalisierte Lösungen, ansprechende Produktdesigns und nahtlose digitale Erlebnisse, die sich wie selbstverständlich in das Leben der Menschen integrieren», sagt Anders Rosengren, Chief R&D Officer von Sonova. «Was Sonova als Innovationsführer wirklich auszeichnet, ist unsere vollständige End-to-End-Kontrolle über den gesamten Technologie-Stack. Dadurch können wir unterschiedliche Technologien und Disziplinen in einem integrierten System zusammenführen und langfristige Forschungs- und Entwicklungsarbeit kontinuierlich in relevante Innovationen umsetzen.»
Die aktuelle Auszeichnung knüpft an Sonovas langjährige Erfolge in Innovationsrankings an: 2025 belegte Sonova im jährlichen Innovationsranking von BILANZ, PME und Statista zum zweiten Mal in Folge den ersten Platz unter den SMI-Unternehmen. Zudem erreichte Sonova Rang 12 von 300 im gemeinsam mit Statista erstellten Ranking der innovativsten Unternehmen Europas des Magazins Fortune.
Über das Ranking
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Über Sonova
Im Geschäftsjahr 2025/26 erzielte die Gruppe einen Umsatz von CHF 3,6 Mrd. sowie einen Reingewinn von CHF 546 Mio. Die rund 18'000 Mitarbeitenden von Sonova verfolgen gemeinsam eine Vision – eine Welt zu schaffen, in der jeder in den Genuss des Hörens kommt.
Sonova engagiert sich seit Langem für Innovation und wurde 2025 von der Zeitschrift Fortune auf Platz 12 der innovativsten Unternehmen Europas gewählt – aus einer Auswahl von 300 Unternehmen aus 21 Ländern und 16 Branchen.
Haftungsausschluss
Sonova Aktien (Ticker-Symbol: SOON, Valorennummer: 1254978, ISIN: CH0012549785) sind seit 1994 an der SIX Swiss Exchange kotiert. Die Wertpapiere von Sonova wurden und werden nicht gemäss dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der «U.S. Securities Act») oder den anwendbaren Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates der Vereinigten Staaten von Amerika registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur im Rahmen einer Ausnahme von den Registrierungspflichten nach dem U.S. Securities Act und unter Einhaltung der anwendbaren bundesstaatlichen Wertpapiergesetze angeboten oder verkauft werden; ausserhalb der Vereinigten Staaten von Amerika dürfen sie Nicht-U.S.-Personen in Übereinstimmung mit Regulation S des U.S. Securities Act angeboten oder verkauft werden.
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Sonova Holding AG
|Laubisrütistrasse 28
|8712 Stäfa
|Schweiz
|Telefon:
|+41 58 928 33 33
|E-Mail:
|ir@sonova.com
|Internet:
|www.sonova.com
|ISIN:
|CH0012549785
|Valorennummer:
|12549785
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2407282
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2407282 29.09.2026 CET/CEST
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