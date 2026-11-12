Sonova Aktie
WKN: 893484 / ISIN: CH0012549785
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12.11.2026 07:00:17
Sonova HJ 2026/27: Ausblick nach starkem ersten Halbjahr angehoben
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Sonova Holding AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis
Medien- und Investorenmitteilung
Kennzahlen Sonova Gruppe
1) Die Vergleichsinformationen wurden für zum Verkauf bestimmte Geschäftsbereiche angepasst, wenn nicht anders erwähnt.
2) Für Details siehe Tabelle "Überleitung von Non-GAAP Finanzkennzahlen" im Dokument “Financial Information 1HY 2026/27”.
Stäfa (Schweiz), 12. November 2026 – Die Sonova Holding AG (SWX: SOON), führender Anbieter innovativer Hörlösungen, erzielte im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2026/27 ein starkes Ergebnis. Der Gruppenumsatz erreichte CHF 1’834,1 Mio., ein Anstieg um 7,5% in Lokalwährungen und 6,7% in Schweizer Franken. Marktanteilsgewinne wurden durch Virto R, Grosskunden und die Lancierung von EON getragen. Das Hörgeräte-Segment verzeichnete ein breit abgestütztes Wachstum; der Umsatz stieg um 9,0% in Lokalwährungen und 8,2% in Schweizer Franken. Treiber waren höhere Volumen und eine positive Entwicklung der durchschnittlichen Verkaufspreise im Wholesale- und Retail-Geschäft. Der Umsatz im Wholesale-Geschäft wuchs um 11,0% in Lokalwährungen und 10,0% in Schweizer Franken, unterstützt durch anhaltende Marktanteilsgewinne. Im Retail-Geschäft stieg der Umsatz um 6,5% bzw. 6,0%. Wholesale erzielte im elften Quartal in Folge Marktanteilsgewinne gegenüber dem Vorjahr. Der Kern-EBIT stieg dank starkem operativem Leverage und Kostendisziplin um 22,9% in Lokalwährungen und 21,4% in Schweizer Franken auf CHF 384,0 Mio.; der ausgewiesene EBIT erreichte CHF 372,0 Mio. Die erfolgreichen Lancierungen von EON, Roger On Sphere und Integro, der weitere Ausbau des Retail-Geschäfts, das Wachstum in allen Regionen und Fortschritte im operativen Transformationsprogramm belegen die Umsetzung der strategischen Prioritäten von Sonova. Aufbauend auf der starken Entwicklung im ersten Halbjahr hebt Sonova den Ausblick für das Geschäftsjahr 2026/27 an und erwartet neu ein Umsatzwachstum von 6–8% sowie ein Wachstum des Kern-EBIT von 10–13%, jeweils in Lokalwährungen.
«Dank unserer Innovationsführerschaft bringen EON, Roger On Sphere und Integro spürbare Fortschritte bei Hörleistung und Hörerlebnis. EON übertrifft bereits unsere Erwartungen: Hervorragende Klangqualität in einem kleineren Gerät und erstklassige Konnektivität haben seit der Lancierung zu Wachstum und Marktanteilsgewinnen beigetragen», sagt Eric Bernard, CEO von Sonova.
Innovation und Wachstum durch konsequente Strategieumsetzung
Anhaltende Marktanteilsgewinne im Wholesale-Geschäft und solides organisches Wachstum im Retail-Geschäft erweitern die Marktpräsenz von Sonova. Im Retail-Geschäft wächst Sonova weiter durch gezielte Zukäufe und liegt beim angestrebten jährlichen Investitionsvolumen von CHF 80–100 Mio. auf Kurs. Dieser disziplinierte Ansatz stützt sich auf Kern-EBIT und ROCE als zentrale Messgrössen für Profitabilität und Kapitalrendite. Zu den jüngsten Akquisitionen zählt Høreservice Danmark, ein führender Anbieter mobiler Hörversorgung, der das bestehende Filialnetz ergänzt und als Modell für ähnliche Angebote in weiteren Märkten dienen könnte. Hinzu kommt Harbor Audiology, ein Premiumanbieter für Hörversorgung im US-Bundesstaat Washington, der Sonovas Präsenz im pazifischen Nordwesten stärkt.
Ein anhaltender Fokus auf Lieferzuverlässigkeit, Qualität und regionale Fertigungskapazitäten unterstützte die Einführung von EON. Darüber hinaus trieb Sonova Initiativen voran, um die Abläufe für Kunden zu vereinfachen und den Service weiter zu verbessern. Gleichzeitig machten Programme zur integrierten Absatz- und Produktionsplanung, zur kontinuierlichen Prozessverbesserung, zur kostenorientierten Produktentwicklung, zur Standortoptimierung und zur Automatisierung im Berichtszeitraum weitere Fortschritte. Gemeinsam stärken diese Massnahmen Sonovas Fähigkeit, zuverlässig, in hoher Qualität und kosteneffizient zu liefern. Zugleich legen sie die Basis für die am Strategie-Update im März 2026 kommunizierten angestrebten Einsparungen von CHF 90 Mio. in Produktion und Lieferkette sowie eine höhere Bruttomarge.
Anhaltende Marktanteilsgewinne in einem wachsenden Markt
Finanzielle Entwicklung
Starkes Wachstum – Marktanteile weiter ausgebaut
Umsatz nach Regionen
1) Die Vergleichsinformationen wurden für zum Verkauf bestimmte Geschäftsbereiche angepasst.
Breit abgestütztes Wachstum in allen Regionen
Der Umsatz in Nordamerika stieg um 7,5% in Lokalwährungen und 5,8% in Schweizer Franken auf CHF 654,3 Mio. Haupttreiber war ein niedriges zweistelliges prozentuales Wachstum im Wholesale-Geschäft, unterstützt durch Marktanteilsgewinne mit den neuesten Innovationen und erweiterten Geschäftsbeziehungen mit Grosskunden. Zudem profitierte der Umsatz vom Wachstum der Lieferungen an das US-amerikanische Department of Veterans Affairs (VA), wo Sonova weiterhin eine führende Position innehat. Das Retail-Geschäft sowohl in den USA als auch in Kanada wuchs leicht, während der Umsatz mit Cochlea-Implantaten zurückging.
Der Umsatz in Asien/Pazifik stieg um 11,4% in Lokalwährungen und 11,9% in Schweizer Franken auf CHF 186,9 Mio. Im Hörgeräte-Segment erzielte die Region ein Wachstum im mittleren Zehnerprozentbereich, angeführt von Australien, China und Japan. Das sehr starke Wachstum in Japan profitierte von der anhaltenden Dynamik der neuesten Produktplattformen, darunter Virto R. Gedämpft wurde das regionale Wachstum durch das Cochlea-Implantate-Geschäft in China nach der Einführung der volumenbasierten Beschaffung (Volume-Based Procurement, VBP).
Deutliche Verbesserung der Profitabilität
Kern-Zahlen und -Wachstumsraten beinhalten akquisitionsbedingte Amortisationen und schliessen die oben genannten Sondereffekte aus. Weitere Einzelheiten finden Sie in der Tabelle «Reconciliation of non-GAAP financial measures» im Dokument Financial Information 1HY 2026/27 (in englischer Sprache).
Der ausgewiesene Bruttoertrag belief sich auf CHF 1’364,9 Mio. Der Kern-Bruttoertrag erreichte CHF 1’369,7 Mio., ein Anstieg um 11,0% in Lokalwährungen und 10,2% in Schweizer Franken. Unterstützt wurde die Entwicklung durch starkes Volumenwachstum und eine positive Entwicklung der durchschnittlichen Verkaufspreise im Wholesale- und Retail-Geschäft. Höhere Umsätze, konsequente operative Umsetzung und der Wegfall vorübergehender Kosten im Vorjahreszeitraum für den Aufbau und die Regionalisierung der Fertigungs- und Logistikstandorte steigerten den Bruttoertrag. Die ausgewiesene Bruttomarge erreichte 74,4%, gegenüber 72,2% im Vorjahreszeitraum.
Die ausgewiesenen betrieblichen Aufwendungen beliefen sich auf CHF 992,9 Mio. (1HJ 2025/26: CHF 960,3 Mio.). Die betrieblichen Kernaufwendungen betrugen CHF 985,7 Mio., ein Anstieg um 6,9% in Lokalwährungen und 6,3% in Schweizer Franken. Dank Kostendisziplin stiegen die betrieblichen Aufwendungen in Lokalwährungen etwas weniger stark als der Umsatz; gegenläufig wirkte teilweise der negative operative Leverage im Cochlea-Implantate-Segment.
Die Kernaufwendungen für Forschung und Entwicklung beliefen sich auf CHF 107,4 Mio., ein Anstieg um 4,2% in Lokalwährungen und 3,9% in Schweizer Franken. Die Gruppe investierte weiterhin in Innovation und unterstützte damit die Lancierungen von EON, Roger On Sphere und Integro sowie die kontinuierliche Weiterentwicklung der Technologieplattformen von Sonova.
Die Kernaufwendungen für Vertrieb und Marketing stiegen um 7,8% in Lokalwährungen und 7,3% in Schweizer Franken auf CHF 702,0 Mio. Dies widerspiegelt weitere Investitionen in die Lead-Generierung im Retail-Geschäft und koordinierte Produkteinführungen. Die Kernaufwendungen für Administration stiegen um 4,9% in Lokalwährungen und 4,7% in Schweizer Franken auf CHF 177,3 Mio. – Ausdruck der anhaltenden Kostendisziplin. Die übrigen Kernerträge beliefen sich auf CHF 1,0 Mio. (1HJ 2025/26: CHF -0,2 Mio.).
Der Kern-EBIT stieg um 22,9% in Lokalwährungen und 21,4% in Schweizer Franken auf CHF 384,0 Mio. (1HJ 2025/26: CHF 316,4 Mio.), was einer Marge von 20,9% entspricht (1HJ 2025/26: 18,4%). Die Verbesserung widerspiegelt einen starken operativen Leverage dank höheren Umsätzen, eine positive Entwicklung der durchschnittlichen Verkaufspreise und ein diszipliniertes Kostenmanagement, teilweise geschmälert durch die schwächere Entwicklung des Cochlea-Implantate-Segments und die anhaltenden Investitionen in Innovation, Digitalisierung und Operations.
Der ausgewiesene Betriebsgewinn (EBIT) belief sich auf CHF 372,0 Mio. (1HJ 2025/26: CHF 279,9 Mio.), ein Anstieg um 34,6% in Lokalwährungen und 32,9% in Schweizer Franken. Der Nettofinanzaufwand, einschliesslich des Ergebnisses assoziierter Gesellschaften und Joint Ventures, betrug CHF 0,8 Mio., gegenüber CHF 29,1 Mio. im Vorjahreszeitraum. Unterstützt wurde dies durch bessere Fremdwährungsergebnisse und Mark-to-Market-Gewinne auf Finanzanlagen. Die Ertragssteuern beliefen sich auf CHF 62,7 Mio. (1HJ 2025/26: CHF 40,8 Mio.). Der unverwässerte Gewinn pro Aktie aus weitergeführten Geschäftsbereichen erreichte CHF 5,18, ein Anstieg um 52,0% in Lokalwährungen und 49,6% in Schweizer Franken. Der Kerngewinn pro Aktie aus weitergeführten Geschäftsbereichen stieg um 37,8% in Lokalwährungen und 35,6% in Schweizer Franken auf CHF 5,37 (1HJ 2025/26: CHF 3,96).
Der zum Verkauf bestimmte Geschäftsbereich Consumer-Hearing erzielte einen Umsatz von CHF 114,8 Mio. (1HJ 2025/26: CHF 96,8 Mio.). Der Verlust nach Steuern aus zum Verkauf bestimmten Geschäftsbereiche belief sich auf CHF 56,8 Mio. Darin enthalten sind ein Verlust von CHF 68,3 Mio. aus der Bewertung zum Fair Value abzüglich Veräusserungskosten sowie der damit verbundene Ertragssteuereffekt von CHF 12,1 Mio. Sonova hatte im Strategie-Update vom März 2026 die Absicht zur Veräusserung des Geschäfts angekündigt; der Prozess verläuft planmässig. Der unverwässerte Gewinn pro Aktie einschliesslich zum Verkauf bestimmter Geschäftsbereiche stieg in Schweizer Franken um 33,5% auf CHF 4,22 (1HJ 2025/26: CHF 3,16).
Hörgeräte-Segment – Starkes Wachstum und anhaltende Marktanteilsgewinne
Umsatz nach Geschäftsbereichen – Hörgeräte-Segment
1) Die Vergleichsinformationen wurden für zum Verkauf bestimmte Geschäftsbereiche angepasst.
Der Umsatz im Wholesale-Geschäft stieg um 11,0% in Lokalwährungen und 10,0% in Schweizer Franken auf CHF 968,1 Mio. Das Wachstum beruhte auf höheren Volumen und profitierte zusätzlich von einer positiven Entwicklung der durchschnittlichen Verkaufspreise. Die jüngsten Produktneuheiten entwickelten sich weiterhin stark, allen voran Virto R und Infinio Ultra; die Lancierung von EON leistete gegen Ende des Berichtszeitraums einen Beitrag. Die USA waren der grösste Wachstumstreiber, einschliesslich des Beitrags aus erweiterten Geschäftsbeziehungen mit Grosskunden und höheren Lieferungen an das US-amerikanische Department of Veterans Affairs (VA), wo Sonova weiterhin eine führende Position innehat. Einen bedeutenden Beitrag leisteten zudem Deutschland und mehrere Märkte in Asien/Pazifik.
Der Umsatz im Retail-Geschäft stieg um 6,5% in Lokalwährungen und 6,0% in Schweizer Franken auf CHF 748,6 Mio. Das solide organische Wachstum von 5,2% wurde von höheren Volumen und einer positiven Entwicklung der durchschnittlichen Verkaufspreise getragen, unterstützt durch weitere Investitionen in gezielte Lead-Generierung. Deutschland, Polen, Italien und Brasilien gehörten zu den wichtigsten Wachstumstreibern, ergänzt durch eine positive Dynamik in weiteren Märkten in Europa, Lateinamerika und Asien/Pazifik. Aufgrund der geringeren Akquisitionstätigkeit im Vorjahr betrug der Wachstumsbeitrag aus Akquisitionen 1,3 Prozentpunkte.
Der Kern-EBIT des Hörgeräte-Segments erreichte CHF 377,1 Mio. (1HJ 2025/26: CHF 303,1 Mio.), ein Anstieg um 26,1% in Lokalwährungen und 24,4% in Schweizer Franken. Dies entspricht einer Marge von 22,0% (1HJ 2025/26: 19,1%). Der ausgewiesene EBIT stieg um 25,4% in Schweizer Franken auf CHF 372,8 Mio. (1HJ 2025/26: CHF 297,3 Mio.), was einer ausgewiesenen EBIT-Marge von 21,7% entspricht (1HJ 2025/26: 18,7%). Starkes Umsatzwachstum und eine positive Entwicklung der durchschnittlichen Verkaufspreise führten zu einem erheblichen operativen Leverage. Gleichzeitig ermöglichte ein diszipliniertes Kostenmanagement weitere Investitionen in Innovation, Lead-Generierung und strategische Wachstumsinitiativen.
Cochlea-Implantate-Segment – Weiterhin unter Druck bei Systemen und Upgrades
Umsatz nach Produktgruppen – Cochlea-Implantate-Segment
Der Kern-EBIT erreichte CHF 7,1 Mio. (1HJ 2025/26: CHF 13,9 Mio.), ein Rückgang um 49,1% in Lokalwährungen und 48,7% in Schweizer Franken. Dies entspricht einer Marge von 6,1% (1HJ 2025/26: 10,5%) und widerspiegelt den negativen operativen Leverage auf dem tieferen Umsatzniveau. Der ausgewiesene EBIT des Cochlea-Implantate-Segments wies einen Verlust von CHF 0,9 Mio. aus, gegenüber einem Verlust von CHF 17,3 Mio. im Vorjahreszeitraum.
Cash Flow und Bilanz
Der operative Free Cash Flow stieg auf CHF 287,0 Mio. (1HJ 2025/26: CHF 89,7 Mio.). Die Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte beliefen sich auf CHF 62,8 Mio. (1HJ 2025/26: CHF 46,2 Mio.).
Der Mittelabfluss für Akquisitionen (abzüglich übernommener flüssiger Mittel) belief sich auf CHF 20,7 Mio. (1HJ 2025/26: CHF 29,4 Mio.). Dies widerspiegelt den anhaltenden Ausbau des Retail-Netzwerks durch Akquisitionen. Der Free Cash Flow stieg von CHF 60,3 Mio. auf CHF 266,2 Mio. Der Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeiten der weitergeführten Geschäftsbereiche belief sich auf CHF 319,0 Mio. und widerspiegelt hauptsächlich die Dividendenzahlung von CHF 279,8 Mio.
Die flüssigen Mittel beliefen sich per 30. September 2026 auf CHF 677,7 Mio., gegenüber CHF 721,9 Mio. am Ende des Geschäftsjahres 2025/26. Das Nettoumlaufvermögen stieg von CHF 250,4 Mio. am Ende des Geschäftsjahres 2025/26 auf CHF 300,0 Mio. Das investierte Kapital erhöhte sich von CHF 3’519,4 Mio. auf CHF 3’787,0 Mio.
Das Eigenkapital der Gruppe stieg von CHF 2’635,8 Mio. am Ende des Geschäftsjahres 2025/26 auf CHF 2’808,9 Mio. Der Eigenfinanzierungsgrad erhöhte sich von 46,8% am Geschäftsjahresende auf 47,4%. Die Nettoverschuldung betrug CHF 1’072,4 Mio., gegenüber CHF 994,3 Mio. Das Verhältnis Nettoverschuldung/EBITDA sank von 1,4x im September 2025 auf 1,1x und entsprach damit dem Niveau am Ende des Geschäftsjahres 2025/26. Die Rendite auf das investierte Kapital (ROCE) erreichte 20,9% (1HJ 2025/26: 19,5%).
Ausblick 2026/27
Für das Geschäftsjahr 2026/27 erwartet Sonova neu einen Anstieg des konsolidierten Umsatzes um 6–8% (zuvor 5–8%) und ein Wachstum des Kern-EBIT von 10–13% (zuvor 7–10%), jeweils in Lokalwährungen.
Unter Berücksichtigung der Wechselkurse per Anfang November 2026 erwartet Sonova für das Geschäftsjahr 2026/27 einen weitgehend neutralen Währungseffekt auf das Umsatz- und Kern-EBIT-Wachstum in Schweizer Franken. Der tatsächliche Effekt hängt von der Wechselkursentwicklung im weiteren Verlauf des Geschäftsjahres ab.
Die Präsentation zu den Halbjahresergebnissen 2026/27 und das Dokument «Financial Information 1HY 2026/27» (auf Englisch) mit dem verkürzten konsolidierten Zwischenabschluss und dem Anhang sind auf unserer Website verfügbar unter: https://www.sonova.com/de/finanzberichte/
Über Sonova
Im Geschäftsjahr 2025/26 erzielte die Gruppe einen Umsatz von CHF 3,6 Mrd. sowie einen Reingewinn von CHF 546 Mio. Die rund 18'000 Mitarbeitenden von Sonova verfolgen gemeinsam eine Vision – eine Welt zu schaffen, in der jeder in den Genuss des Hörens kommt.
Sonova engagiert sich seit Langem für Innovation und wurde 2025 von der Zeitschrift Fortune auf Platz 12 der innovativsten Unternehmen Europas gewählt – aus einer Auswahl von 300 Unternehmen aus 21 Ländern und 16 Branchen.
Haftungsausschluss
Sonova Aktien (Ticker-Symbol: SOON, Valorennummer: 1254978, ISIN: CH0012549785) sind seit 1994 an der SIX Swiss Exchange kotiert. Die Wertpapiere von Sonova wurden und werden nicht gemäss dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der «U.S. Securities Act») oder den anwendbaren Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates der Vereinigten Staaten von Amerika registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur im Rahmen einer Ausnahme von den Registrierungspflichten nach dem U.S. Securities Act und unter Einhaltung der anwendbaren bundesstaatlichen Wertpapiergesetze angeboten oder verkauft werden; ausserhalb der Vereinigten Staaten von Amerika dürfen sie Nicht-U.S.-Personen in Übereinstimmung mit Regulation S des U.S. Securities Act angeboten oder verkauft werden.
Ende der Adhoc-Mitteilung
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Sonova Holding AG
|Laubisrütistrasse 28
|8712 Stäfa
|Schweiz
|Telefon:
|+41 58 928 33 33
|E-Mail:
|ir@sonova.com
|Internet:
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|ISIN:
|CH0012549785
|Valorennummer:
|12549785
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
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|2433364
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