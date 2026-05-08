Sony Aktie
WKN: 853687 / ISIN: JP3435000009
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08.05.2026 12:59:51
Sony, Nintendo grapple with memory price surge as AI boom constrains supply
Consumers to pay higher prices for gaming consolesWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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