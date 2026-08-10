Sony Aktie

Sony für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853687 / ISIN: JP3435000009

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10.08.2026 08:56:03

Sony, TSMC to invest US$6.4 billion in Japanese sensor plant: source

The two firms are seeking to begin production in 2029; no time frame is given for the investment under discussionWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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