Sony-Aktie: Sony denkt über neue Investitionen für mobiles PlayStation-Geschäft nach

"Weitere Investitionen in Bereiche, die die Expansion auf den PC, auf Mobilgeräte und in Echtzeit-Dienste stärken, das ist definitiv eine Möglichkeit für uns", sagte Hermen Hulst, Leiter der PlayStation Studios, im Reuters-Interview, ohne Details zu nennen.

Im Frühjahr hatte bereits Gaming-Chef Jim Ryan Pläne vorgestellt, das Spieleportfolio über die PS 5-Konsole und die Konzentration des Konzerns auf Einzelspieler-Spiele hinaus zu erweitern und mehr Spiele für PC und Mobiltelefone auf den Markt zu bringen. Im Zuge dieser Strategie hat der japanische Elektronikriese zuletzt das in Helsinki und Berlin ansässige Unternehmen Savage Game Studios übernommen. Der vor zwei Jahren gegründete Entwickler von Handyspielen soll Teil einer neuen Mobil-Abteilung der PlayStation Studios werden. Daneben will der japanische Technologiekonzern auch auf dem rasant wachsenden Computerspiele-Markt mit neuen Kopfhörern und Monitoren angreifen und damit auch abseits seiner PlayStation neue Kunden ansprechen.

"Ich denke, dass sie weitere Studios übernehmen werden", sagte Serkan Toto, Gründer des Beratungsunternehmens Kantan Games. Wenn Sony auf den neuen Plattformen den Erfolg hat wie mit dem Konsolengeschäft, "vielleicht sogar auf dem Telefon, dann ist alles möglich", sagte Toto und wies auf die Erfolge der Online-Spiele wie Fortnite von Epic Games hin.

Sonys Expansionspläne sind aus der Not geboren: So sorgten Lieferprobleme bei Halbleitern dafür, dass der Konzern weniger Konsolen produzieren konnte als geplant. So schaffte es das Unternehmen nicht, die hohe Nachfrage nach der rund 550 Euro teuren PS5 komplett zu bedienen und kappte seine Gewinnprognose.

von Sam Nussey

Tokio (Reuters)