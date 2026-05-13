Sony Aktie
WKN: 853687 / ISIN: JP3435000009
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13.05.2026 16:51:00
Sony Alpha 7R VI bringt 67 Megapixel auf das Tempo des Spitzenmodells
Mit der Alpha 7R VI startet Sony eine neue Kamerageneration. Das Modell verbindet einen hochauflösenden Stacked-Sensor mit der Geschwindigkeit des Flaggschiffs.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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|Sony Corp.
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|SONY CORP ADR Cert Deposito Arg Repr 0.5 ADR
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|SONY CORPShs American Deposit.Receipt Repr.1 Sh
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