Sony Aktie
WKN: 853687 / ISIN: JP3435000009
02.03.2026 06:00:16
Sony battles £2bn lawsuit claiming UK PlayStation users are overcharged for games
Download purchasers over past decade could be eligible for compensation if class action succeedsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Nachrichten zu Sony Corp.
06:00
|Sony battles £2bn lawsuit claiming UK PlayStation users are overcharged for games (Financial Times)
05.02.26
|Sony-Aktie kaum bewegt: Gewinnaussichten erneut erhöht (dpa-AFX)
04.02.26
|Ausblick: Sony zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
29.01.26
|Sony and Singapore’s GIC in tie-up to buy music rights (Financial Times)
21.01.26
|Erste Schätzungen: Sony gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
19.12.25
|Sony-Aktie: Peanuts mit neuem Besitzer (dpa-AFX)
19.12.25
|Sony buys Snoopy (Financial Times)
11.11.25
|Sony launches cheaper Japan-only PlayStation 5 console (Financial Times)
Analysen zu Sony Corp.
Aktien in diesem Artikel
|Sony Corp.
|19,31
|-1,35%
