Sony Aktie

Sony für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853687 / ISIN: JP3435000009

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25.04.2026 01:10:49

Sony Begins Age Verification for PlayStation Users in the UK and Ireland

Those who don't verify their age will lose access to voice chat, messaging and other social features.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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