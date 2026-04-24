Sony Aktie
WKN: 853687 / ISIN: JP3435000009
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25.04.2026 01:10:49
Sony Begins Age Verification for PlayStation Users in the UK and Ireland
Those who don't verify their age will lose access to voice chat, messaging and other social features.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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