Sony Aktie
WKN: 853687 / ISIN: JP3435000009
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03.08.2026 07:40:00
Sony bleibt beim Disc-Aus für Playstation-Spiele
Sony diskutiert das Aus für Playstation-Discs nicht mehr: Trotz Petitionen und einer Sammelklage bleibt es beim Produktionsende im Januar 2028.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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