Sony Aktie
WKN: 853687 / ISIN: JP3435000009
|Investitionen
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05.11.2026 09:15:39
Sony erhöht Gewinnziel erneut: Spiderman & PS5 treiben an - Aktie deutlich fester
Im zweiten Geschäftsquartal bis Ende September stieg das operative Ergebnis im Jahresvergleich um 45 Prozent auf gut 622 Milliarden Yen und übertraf damit deutlich die durchschnittliche Erwartung der Analysten.
Die Resultate zeigten, dass sich Sonys aggressive Investitionen in Inhalte im Geschäft mit Filmen, Musik und Spielen der letzten Jahre auszahlten, sagte Branchenexperte Hideki Yasuda von der Toyo Research and Advice Co.
Der Umsatz stieg im zweiten Geschäftsquartal um 10 Prozent auf 3,43 Billionen Yen. Hier rechnet das Management für das Gesamtjahr nun mit 13 Billionen Yen, nachdem bisher ein Erlösniveau nur leicht über dem Vorjahreswert von 12,48 Billionen Yen im Plan gestanden hatte.
Sony legte die aktuellen Resultate zum Börsenschluss in Tokio vor. Zuvor hatte der Aktienkurs am Donnerstag mit einem Plus von rund 7 Prozent seinen jüngsten Aufschwung fortgesetzt.
Die Sony-Aktie beendete den japanischen Handel 7,07 Prozent höher bei 4.211 Yen.
/mis/niw/zb
TOKIO (dpa-AFX)
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