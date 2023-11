Sony erhöht Umsatz- und Gewinnprognose - Ziel für operatives Ergebnis bestätigt

TOKIO (dpa-AFX) - Der japanische Elektronik- und Unterhaltungskonzern Sony hat dank guter Geschäfte in seiner Mediensparte die Prognosen für Umsatz und Überschuss des laufenden Geschäftsjahres 2023/24 erhöht. Anders sieht es beim operativen Ergebnis aus. Hier bestätigte Sony lediglich den Ausblick. Demnach werde in den zwölf Monaten bis Ende März 2024 ein leichter Rückgang auf 1,17 Billionen Yen (7,3 Milliarden Euro) erwartet. Beim Umsatz peilt der Konzern jetzt einen Anstieg um 13 Prozent auf 12,4 Billionen Yen an. Damit erhöhte Sony das Ziel für den Erlös um 200 Milliarden Yen oder 1,6 Prozent. Die Prognose für den Gewinn unter dem Strich wurde um etwas mehr als zwei Prozent auf 880 Milliarden Yen angehoben. Im Geschäftsjahr 2022/23 hatte das Unternehmen etwas mehr als eine Billion Yen verdient./zb/ngu/stk