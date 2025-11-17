Sony Financial Group legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Sony Financial Group hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,12 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,31 USD je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 5,15 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Sony Financial Group 3,02 Milliarden USD umgesetzt.

