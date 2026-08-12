Sony Financial Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Sony Financial Group hat am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Sony Financial Group hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,04 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,210 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 1,23 Milliarden USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 70,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,17 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at