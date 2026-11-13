Sony Financial Group: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Sony Financial Group hat am 12.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,90 JPY. Im Vorjahresviertel waren 3,66 JPY je Aktie erzielt worden.

Sony Financial Group hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 207,56 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 73,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 791,61 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at